ПИЗА (Италия), 19 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль по РСБУ лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в 2019 году выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза, до 4,9 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Лоукостер "Победа"… по итогам 2019 года получил 4,9 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ", — сказали в пресс-службе.

По итогам 2018 года чистая прибыль компании по РСБУ составляла 2,013 миллиарда рублей.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика.