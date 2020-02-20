МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Американская корпорация L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, ведет переговоры о продаже контрольного пакета в бизнесе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, покупателем 55% акций Victoria's Secret может стать инвестиционная компания Sycamore Partners, при этом 45% останутся у L Brands. Стоимость всего бизнеса при этом оценивается в 1,1 миллиард долларов.

"О сделке могут объявить официально уже в четверг", — добавили источники.

Victoria's Secret — американская компания, занимающаяся продажей нижнего белья, одежды и косметики. По итогам торгов среды капитализация владельца бренда, корпорации L Brands, составляла около 7 миллиардов долларов, что значительно ниже пикового значения показателя в 29 миллиардов в 2015 году. L Brands управляет около 3 тысячами магазинов брендов Victoria's Secret, PINK, и Bath & Body Works в США, Канаде, Великобритании и Китае.