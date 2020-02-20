МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток датского морского контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk A/S по итогам 2019 года составил 84 миллиона долларов против чистой прибыли в 2,98 миллиарда долларов год назад, следует из финансовой отчетности компании.

Выручка уменьшилась за отчетный период на 1%, до 38,89 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос на 14% и составил 5,712 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистый убыток составил 72 миллиона долларов против прибыли в 32 миллиона долларов годом ранее. Выручка при этом снизилась на 5,5% — до 9,668 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на уровне 9,94 миллиарда долларов. Показатель EBITDA поднялся на 1% — до 1,463 миллиарда долларов.

Компания отметила существенную неопределенность своих перспектив и целей на текущий год из-за вспышки коронавируса в Китае, "которая значительно снизила понимание того, чего ожидать в 2020 году".

"Поскольку заводы в Китае были закрыты дольше, чем обычно в связи с Новым годом по лунному календарю, и в результате COVID-19, мы ожидаем слабого начала года", — говорится в сообщении компании.

Maersk была основана в 1904 году в датском городе Свендборг. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 88 тысяч человек.