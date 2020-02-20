МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в России в 2019 году сократились по сравнению с предыдущим годом на 2% — до 783,1 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба Росреестра.

"Наибольшее количество ДДУ зарегистрировано в Москве – более 96,8 тысячи (-3,9%), Санкт-Петербурге – 85,1 тысячи (+4,7%), Краснодарском крае – 44,3 тысячи (-12,6%), Московской области – 74,8 тысячи (-8,4%)", — уточняется в сообщении ведомства.

Как указывается в нем, Росреестр за прошлый год зарегистрировал 696,5 тысячи прав собственности физлиц на основании ДДУ, что на 4% меньше итогов 2018 года.