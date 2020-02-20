МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" назначил директора по инновациям, им стал Евгений Джамалов, ранее работавший в "Почте России", говорится в пресс-релизе ритейлера.

"В сферу ответственности Евгения Джамалова войдут поиск эффективных инновационных решений в сфере ритейла, а также их интеграция в операционную деятельность и бизнес-процессы компании. Кроме того, господин Джамалов будет осуществлять взаимодействие с внешними технологическими партнерами и инкубаторами", — сказано в сообщении.

Помимо этого, он займется программой развития инноваций и исследований по ключевым направлениям бизнеса "Магнита". Ритейлер отмечает, что Джамалов до прихода в "Магнит" руководил R&D-подразделением в "Почте России" где отвечал за построение процесса инноваций, а ранее возглавлял управление по инновациям сети "М.Видео".

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец 2019 года находилось 20 725 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.