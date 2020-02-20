САРАТОВ, 20 фев — ПРАЙМ. Компания "СЭПО-ЗЭМ", выпускающая холодильники "Саратов" и электронные системы управления авиадвигателями для оборонно-промышленного комплекса, решила закрыть производство холодильного оборудования, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного минпромэнерго Владимир Комаров.

"На данный момент производство холодильного оборудования является нерентабельным для предприятия по причине высокого уровня конкуренции на рынке, что также явилось причиной принятия такого решения", — сказал собеседник агентства.

"СЭПО-ЗЭМ" является частным предприятием, и, как и в любом подобном случае, решение об оптимизации той или иной производственной линии принимается собственниками и акционерами. Зачастую такие шаги вызваны неэффективной работой менеджмента организации", — добавил он.

По словам Комарова, правительство области в курсе ситуации, уже проведены встречи руководства минпромэнерго области с менеджментом завода, прорабатываются варианты нормализации финансово-экономического положения.

Он отметил, что предприятие пока не уведомляло о сокращении штата, ситуация находится на особом контроле правительства области.

"По состоянию на 20 февраля руководство предприятия не подавало уведомление о планируемом высвобождении персонала. Если такое решение все же будет принято, то на урегулирование ситуации и недопущение сокращения сотрудников будет три месяца. В случае высвобождения сотрудников правительство области сделает все возможное для их трудоустройства как на других производственных линиях СЭПО, так и на иных предприятиях региона", — заявил собеседник агентства.