МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group в течение месяца может стать совладельцем сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат", пишет журнал Forbes со ссылкой на источники на фудтех-рынке.

При этом неизвестно, через какое юрлицо будет осуществлена покупка, сумма и точные сроки сделки, отмечает издание. "Подробностей не знаю, но о том, что покупка состоится, узнал на прошлой неделе", — отметил источник Forbes в СП.

По словам другого источника, близкого к переговорам, Сбербанк и Mail.ru Group получат от 25% до 45% в "Самокате", еще от 30% до 50% останется у основателей и нескольких инвесторов, вложившихся в проект на старте. Кроме того, еще 27% продолжит владеть "дочка" группы компаний "ПИК" Сергея Гордеева "ПИК Инновации", которая инвестировала в сервис десять миллионов долларов в июле прошлого года.

Основатели "Самоката" Вячеслав Бочаров и Родион и Кирилл Шишковы, представители Сбербанка и Mail.ru Group комментировать возможное партнерство отказались, пишет издание.

Сбербанк и Mail.ru Group в декабре прошлого года закрыли сделку по созданию СП в сфере еды и транспорта на базе "Ситимобила" и Delivery Club.