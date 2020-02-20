САРАТОВ, 20 фев — ПРАЙМ. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза", на площадке которого компания "ПК Транспортные системы" запустило свое производство троллейбусов, прекратил выпуск электротранспорта, сообщил журналистам министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов.

"Тролза" с начала прошлого года находится в тяжелом финансовом состоянии. С марта по ноябрь часть коллектива завода находилась в простое. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства — около 470 миллионов рублей. По данным областного министерства занятости, с января по ноябрь число работников завода снизилось с 695 до 240.

Пресс-секретарь минпромэнерго региона Владимир Комаров сообщал РИА Новости, что компания "ПК Транспортные системы" (ПКТС), куда перешла работать часть коллектива "Тролзы", наладила выпуск троллейбусов на площадке "Тролзы", при этом в планах инвестора начать там еще и производство трамваев.

"На "Тролзе" осталось незначительное количество сотрудников. Само предприятие сейчас производственную деятельность по производству троллейбусов и какого-либо транспорта не ведет, находится в сложной финансовой ситуации… "Тролза", возможно, какую-то деятельность сохранит, но уже не по производству троллейбусов. Сотрудников там сейчас осталось несколько десятков человек, и в принципе они будут сокращаться и дальше", — сказал Архипов.

По его словам, основной задачей является сохранение производственной площадки, "чтобы на ней продолжалось производство транспорта".

"Большинство сотрудников, которые сейчас работают в ПКТС — это бывшие сотрудники "Тролзы". И по мере набора оборотов производственных мощностей бывшие сотрудники "Тролзы" будут также переводиться в ПКТС", — отметил министр.

Компания "ПК Транспортные системы" основана в 2013 году. Компания серийно выпускает семь видов низкопольных трамваев на поворотной тележке и две модели колесного транспорта на электрической тяге: полностью низкопольный троллейбус "Адмирал" с увеличенным автономным ходом и электробус "Пионер" с использованием мобильной аккумуляторной системы.

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") — российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.