МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценила ущерб от коронавируса, который понесут авиаперевозчики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в текущем году в 27,8 миллиарда долларов, в то время как спрос на пассажирские авиаперевозки сократится на 13%, говорится в релизе организации.

"Международная ассоциация воздушного транспорта объявила, что ее первоначальная оценка воздействия вспышки коронавируса (COVID-19) показывает вероятное падение спроса на пассажирские авиаперевозки на 13% в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение всего года", — говорится в релизе IATA.

По ее прогнозам, компании потеряют 27,8 миллиарда долларов прибыли в текущем году, из которых 12,8 миллиарда будут потеряны на внутреннем рынке Китая.

Кроме того, авиаперевозчики за пределами АТР, по оценке IATA, потеряют 1,5 миллиарда долларов, а общий доход компаний сократится на 5% по отношению к декабрьскому прогнозу, до 29,3 миллиарда долларов.

"Это трудное время для мирового авиатранспортного сектора… Резкое падение спроса из-за COVID-19 окажет финансовое давление на авиакомпании, особенно на те, которые подвержены влиянию китайского рынка. По нашим оценкам, мировые перевозки сократятся на 4,7% из-за вируса…", — приводятся в релизе слова гендиректора IATA Александра де Жуньяка (Alexandre de Juniac).