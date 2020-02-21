МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Росимущество продало компании "Формакс" 100% акций фирмы "Мелодия", которая во времена Советского Союза была единственной звукозаписывающей компанией в стране, говорится в сообщении "Мелодии".

"По результатам аукциона, проведенного 7 февраля 2020 года, 100% акций АО "Фирма Мелодия" были приобретены у Росимущества компанией "Формакс", владельцем информационных сервисов", — говорится в релизе. Согласно информации на сайте "Мелодии", ее уставный капитал составляет 183,967 миллиона рублей и разделен на 183,967 тысячи обыкновенных акций номиналом 1 тысяча рублей.

"Мелодия" отмечает, что "Формакс" — крупнейшая российская аудиобрендинговая компания, создатель плеера Fonmix, который предоставляет доступ к базе легальных музыкальных треков.

"Мы не сомневаемся, что каталог "Мелодии", который насчитывает более 240 тысяч записей, будет сохранен и интегрирован в бизнес-модель нового владельца. Для нас важно, что смена акционера не помешает "Мелодии" продолжить работу по оцифровке архива, изданию музыкальных альбомов, пополнению и сохранению своей уникальной фонотеки", — приводится в сообщении комментарий пиар-директора фирмы "Мелодия" Карины Абрамян.

По данным БИР Аналитик, ООО "Формакс" было зарегистрировано в 2015 году в Москве, основным видом деятельности является звукозапись и издание музыкальных произведений. Михаил Суконцев владеет 75% компании, еще 25% — у ООО "Первый цифровой агрегатор", которым в свою очередь владеет Дмитрий Смирнов.

Фирма "Мелодия" основана в 1964 году. Это старейшая в России звукозаписывающая компания. "Мелодия" владеет крупнейшим аудиоархивом в РФ, который насчитывает более 230 тысяч носителей звукозаписей.