МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, получила сертификат о временной регистрации на Кипре в рамках процесса смены юрисдикции с Британских Виргинских островов, говорится в сообщении компании.

"Лента" в декабре подала заявление в кипрский Департамент регистрации и ликвидации компаний (Department of Registrar of Companies and Official Receiver, DRCOR) о регистрации компании как юридического лица на Кипре. "Сегодня DRCOR выдал компании сертификат о временной регистрации на Кипре", — сообщает ритейлер в пятницу.

В результате название головной компании торговой сети изменено на Lenta PLC, юридически она зарегистрирована в Лимасоле. Постоянная регистрация на Кипре будет возможна после получения сертификата о прекращении деятельности компании на Британских Виргинских островах.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец 2019 года компания управляла 380 магазинами в России: 249 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.