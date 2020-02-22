МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Судоходное сообщество РФ обеспокоено инициативой запрета рейдовой перевалки, береговая инфраструктура не готова к подобным изменениям, заявил РИА Новости источник в морской отрасли.

Минприроды РФ предложило запретить рейдовую перевалку энергетических грузов, в частности, нефти, нефтепродуктов и угля, с судна на судно в акватории морей РФ для снижения угрозы экологии в случае аварийных ситуаций, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы министерства. Он уточнил, что сельскохозяйственные грузы будут исключены из запрета. Кроме того, прорабатывается вопрос об исключении для СПГ.

"Данная инициатива вызывает обеспокоенность. По мнению специалистов, береговая инфраструктура не готова", — прокомментировал источник агентства в отрасли.

"На сегодняшний день нам неизвестно о существенных происшествиях, связанных с рейдовой перевалкой нефтепродуктов", — добавил собеседник агентства.

Источник в Минэнерго РФ в пятницу говорил РИА Новости, что министерства ведут служебную переписку по данному вопросу. При этом Минэнерго выступает за исключение для СПГ: в случае аварийной перегрузки сжиженный газ превращается в газообразный и улетучивается без ущерба для экологии.

В "Новатэке" агентству сообщили, что компания ожидает создания перевалочных комплексов СПГ в Мурманской области и Камчатском крае в соответствии с решениями правительства РФ в местах, где нет береговых комплексов для подобных грузовых операций.