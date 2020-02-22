ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 22 фев — ПРАЙМ. Стоимость реконструкции всех 35 километров дороги до села Териберка в Мурманской области превысит 5 млрд рублей, торги на работы по первому участку в 10 км уже проведены, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Село Териберка в Мурманской области является самым популярным местом у туристов. Расположенная в живописном месте на берегу Баренцева моря, сегодня она привлекает внимание блогеров и фотографов всего мира. Однако главная проблема для села, которая мешает ему развиваться – транспортная недоступность: 35 километров грунтовой дороги, ведущей к поселку, требуют реконструкции.

"На первые 10 км торги закончены, подрядная организация понимает и знает, какие объемы ей надо выполнить в этом году. Сегодня вопрос управления финансами достаточно гибкий, если мы будем видеть, что работы выполняются качественно и в срок, и мы будем добавлять объемы. Более 5 млрд — это дорого, объемы работы связаны с тем, что профиль дороги, который есть сегодня, надо кардинально менять, чтобы снизить влияние буранов и заносов. Насыпь высокая стоит дорого", — пояснил Дитрих.

В субботу во время визита в Мурманскую область министр лично проверил состояние дороги до Териберки, проехав этот участок за рулём. Министр отметил, что сейчас, когда трасса подмерзла, ехать можно без особых проблем, однако летом проезд тоже должен быть комфортным.

"Дорога дорого стоит – реконструировать весь участок более 5 млрд рублей. Климат меняется, и те решения, которые применялись 40-50 лет назад, могут перестать быть эффективными. Да и ожидания людей по безопасности и комфорту сейчас кратно выше, чем тогда. Поэтому мы ставим перед собой амбициозные задачи",- сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Летом прошлого года стало известно, что грунтовую дорогу до Териберки отремонтируют за счёт федеральных средств. В этом году регион получит 100 миллионов рублей, всего за три года ожидается выделение 1,6 миллиарда рублей. По мнению Чибиса, реконструкция дороги улучшит качество жизни проживающих в селе северян и в разы повысит туристический поток в Териберку.