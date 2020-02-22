КИЕВ, 22 фев — ПРАЙМ. Поезд "Киев-Москва", из которого ранее высадили гражданку Китая из-за высокой температуры, на обратном пути прошел профилактическую санитарную обработку на территории Украины, сообщает украинское министерство инфраструктуры.

Ранее пресс-служба РЖД информировала, что гражданка Китая с высокой температурой была госпитализирована в Брянске с украинского поезда, вагон, в котором она ехала, отцеплен. Исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов говорил, что, по данным исследований, у китаянки нет ни ОРВИ, ни коронавируса. Позже пресс-служба "Украинских железных дорог" сообщила, что находившиеся в этом вагоне поезда "Киев-Москва" шесть граждан Украины отказались от госпитализации, пять граждан согласились пройти обследование.

"Сегодня поезд полным составом прибыл на вокзал Киев-Пассажирский, включая 11 вагон, которым путешествовала китаянка и который был отсоединён на станции Брянск-Орловский. Несмотря на то, что тесты на коронавирус были отрицательными, и тот факт, что поезд прошел санитарную обработку на территории РФ, "Укрзализныця" с заботой о своих пассажирах провела дополнительную профилактическую обработку СЭС всех вагонов поезда", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Отмечается, что сейчас "продолжается полная замена съемного инвентаря и спальных комплектов".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.