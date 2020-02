МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Американская PepsiCo купит китайского онлайн-ритейлера снеков Haomusi Food Co., Ltd. (Be & Cheery) за 705 миллионов долларов, сообщила американская компания.

"PepsiCo… объявила о заключении окончательного соглашения по приобретению Haomusi Food Co., Ltd. (Be & Cheery), одной из крупнейших онлайн-компаний по продаже закусок в Китае, за 705 миллионов долларов", — говорится в релизе. Для завершения сделки она должна быть одобрена акционерами и регуляторами.

Отмечается, что PepsiCo работает на китайском рынке почти 40 лет и стремится занять лидирующие позиции в сфере производства напитков и продуктов питания.

Be & Cheery продает в основном орехи, сухофрукты, мясные снеки и хлебобулочные изделия через свои онлайн-платформы.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве.