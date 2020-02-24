МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску одного из крупнейших операторов нефтеналивных цистерн — компании "Трансойл" Геннадия Тимченко – взыскали с Антипинского нефтеперерабатывающего завода около 3,2 миллиарда рублей.

Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, окружной суд отклонил кассационную жалобу Антипинского НПЗ на вынесенное в октябре постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Спор возник из договора от 1 ноября 2017 года, по которому "Трансойл" обязался предоставлять ответчику железнодорожные вагоны для перевозки грузов и оказывать транспортно-экспедиционные услуги. С декабря 2018 года НПЗ перестал оплачивать оказанные услуги, в связи с чем "Трансойл" направил ему 10 требований почти на 3,2 миллиарда рублей. На эту же сумму был подан иск.

Одновременно арбитражный суд Москвы рассматривал встречный иск Антипинского НПЗ к "Трансойлу" о взыскании неустойки за нарушение графика отгрузки по договору за период с января 2018 года по 2 апреля 2019 года в сумме около 57 миллионов рублей.

Первая инстанция в сентябре 2019 года полностью удовлетворила первоначальный иск и частично – встречный, взыскав с "Трансойла" 20 миллионов рублей неустойки. Суд применил зачет однородных встречных требований. Впоследствии апелляционная инстанция увеличила сумму взыскания по встречному иску до 30,4 миллиона рублей.

Антипинский НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. В мае 2019 года Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций Антипинского НПЗ. Завод в декабре был признан банкротом.

"Трансойл" подконтролен Тимченко (80%). Компания и ее бенефициар с 2014 года находятся в "черном списке" Минфина США, запрещающем бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны.