МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в 2019 году получила чистый убыток по МСФО в размере 2,104 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль компании за 2018 год составляла 11,794 миллиарда рублей. Показатель EBITDA "Ленты" в 2019 году уменьшился на 6,2% по сравнению с предыдущим годом — до 33,959 миллиарда рублей.

Компания планирует направить на капитальные затраты в 2020 году порядка 4% своей выручки. "Лента" планирует инвестировать в капитальные затраты около 4% выручки в 2020 году. Это включает в себя меньший уровень инвестиций в органический рост и логистическую инфраструктуру по сравнению с 2019 годом", — говорится в сообщении.

Одновременно ритейлер увеличит затраты на IT, цифровой маркетинг и другие проекты, направленные на улучшение покупательского опыта в магазинах и последующий рост операционной эффективности.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец 2019 года компания управляла 380 магазинами в России: 249 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.