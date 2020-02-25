МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ в 2019 году обратилась в Минфин РФ с просьбой о докапитализации на сумму свыше 40 миллиардов рублей для поставки 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) "Аэрофлоту", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Соглашение на 100 самолетов SSJ100 "Аэрофлот" и АО "Гражданские самолеты Сухого" подписали в 2018 году. ВЭБ принял решение профинансировать поставку самолетов в лизинг авиакомпании.

"ВЭБ.РФ в 2019 году обращался в Минфин РФ с просьбой о докапитализации на сумму свыше 40 миллиардов рублей для финансирования поставок "Аэрофлоту" самолетов SSJ100. В частности, в ноябре направил министру финансов РФ Антону Силуанову запрос о рассмотрении возможности имущественного взноса РФ в госкорпорацию в объеме 9,8 миллиарда рублей для поставки 10 самолетов, структурирование сделки по остальным 90 самолетам намечено на 2020 год с привлечением коммерческих банков и лизинговых компаний", — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Воздушные суда поставляются "Аэрофлоту" — крупнейшему российскому эксплуатанту SSJ100 — в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 — в салоне экономического класса. Авиакомпания в настоящее время эксплуатирует SSJ100 в той же спецификации – на 87 пассажиров. "Аэрофлот" начал коммерческую эксплуатацию SSJ100 в июне 2011 года.