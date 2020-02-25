МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Снижение потребительского спроса, влияние которого ощутили на себе все отечественные ритейлеры, обернулось ухудшением финансовых результатов для одной из крупнейших розничных сетей — компании "Лента". Получение убытка за 2019 год эксперты, опрошенные агентством “Прайм”, объясняют снижением рентабельности бизнеса, увеличением операционных затрат и снижением долговой нагрузки. Кроме того, рост популярности онлайн-торговли и магазинов шаговой доступности привели к оттоку покупателей из крупноформатных магазинов сети.

"Лента" ранее отчиталась о получении чистого убытка по МСФО за 2019 год в размере 2,1 млрд рублей против чистой прибыли в 11,8 млрд рублей за предыдущий год. Показатель EBITDA уменьшился на 6,2%.

GDR "Ленты" снижались сегодня на Лондонской бирже на 0,51%, до 2,91 доллара.

На конец 2019 года компания управляла 380 магазинами в России: 249 гипермаркетами и 131 супермаркетом.

Прошлой весной "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group. После выкупа акций у миноритариев "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.

ПАДЕНИЕ СПРОСА И РОСТ ИЗДЕРЖЕК

"Помимо негативного влияния со стороны сжимающегося потребительского спроса, — это влияние ощущают на себе все ритейлеры — в случае с "Лентой" дополнительным фактором стал рост операционных затрат темпами, опережающими рост выручки", — объясняет аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

Операционные издержки "Ленты" в прошлом году росли в 3-4 раза быстрее выручки.

По мнению аналитика, это связано с тем, что ритейлер постепенно переходит от модели экстенсивного к модели интенсивного развития, минимизируя издержки и повышая эффективность операционной деятельности.

"В переходный период такие существенные трансформации очень часто приводят к "просадкам" основных финансовых показателей компании", — отмечает эксперт.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин считает, что к убытку привели снижение рентабельности бизнеса и неденежные списания. "Такие списания проходят в отчете о прибылях и убытках, но не влияют на денежные потоки компании, то есть существуют только на бумаге", — сказал он.

По словам Коренева, на итоговый результат повлияло и снижение долговой нагрузки.

При этом начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко добавляет, что долговая нагрузка "Ленты" держится "на относительно комфортном уровне".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Михайлин считает, что главные проблемы "Ленты" – это изменение предпочтений потребителей и высокая конкуренция, которая приводит к негативной динамике в бизнесе гипермаркетов.

В частности, ритейлер "Магнит" в начале февраля отчитался по МСФО за 2019 год — чистая прибыль сократилась на 49%.

"Люди все чаще предпочитают закупаться впрок онлайн, а не в гипермаркетах. Также покупатели стали чаще ходить в магазины "у дома" – зачастую они предлагают условия не хуже гипермаркетов, и до них проще добраться", — рассуждает эксперт.

"Ухудшение показателей было обусловлено внешними факторами, справиться с которыми полностью не удалось. Увеличение конкурентного давления в регионах присутствия (вне Санкт-Петербурга) привело к оттоку трафика из магазинов крупных форматов", — соглашается Ващенко.

ПЛАНЫ НА ГОД

В этом году "Лента" планирует инвестировать в капзатраты около 4% выручки. При этом компания уменьшит инвестиции в органический рост и логистическую инфраструктуру, но увеличит траты на IT и цифровой маркетинг.

По мнению Ващенко, оптимизация капзатрат и совершенствование IT-системы позволят "Ленте" получить положительный денежный поток, однако по итогам первого квартала заметного роста эффективности не ожидается.

Планы компании подразумевают минимальный рост торговой площади на 3% г/г. Ритейлер продолжает работать над улучшением операционной эффективности, и большое число новых открытий сейчас не требуется, говорит Михайлин.