МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Американская корпорация Mondelez International Inc. покупает производителя выпечки Give & Go, говорится в пресс-релизе компании.

"Сегодня Mondelez International объявила о заключении соглашения о приобретении значительного контрольного пакета акций Give & Go у Thomas H. Lee Partners, L.P. (THL)", — говорится в сообщении.

По данным агентства Блумберг, сумма сделки составит 1,2 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2020 года после одобрения регуляторами.

Mondelez отмечает, что после завершения сделки руководство Give & Go сохранит миноритарную долю в компании и продолжит вести бизнес из существующей штаб-квартиры. Все товары Give & Go будут по-прежнему производиться на их нынешних производственных площадках.

Mondelez International — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и продуктов питания, ее штаб-квартира находится в Иллинойсе (США). Mondelez была образована в 2012 году после разделения Kraft Foods Inc. на две компании. Производитель работает примерно в 160 странах мира, представительство в РФ было открыто в 1994 году. Среди брендов компании — шоколад Alpen Gold и Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol.

Give & Go Prepared Foods Corp — канадский производитель замороженных хлебобулочных изделий. Производит широкий ассортимент десертов и выпечки, которые продаются ведущим ритейлерам и операторам общественного питания в Канаде, США, Мексике, Европе, Австралии и Японии.