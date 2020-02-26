МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. за 2019 год сократила чистую прибыль на 17,9% в годовом выражении — до 1,929 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 2,95 евро против 3,63 евро годом ранее. Операционная прибыль при этом выросла на 18,1% год к году и составила 3,237 миллиарда евро. Объем продаж поднялся на 2,6% — до 25,287 миллиарда евро, рост сопоставимых продаж (like-for-like) составил также 2,6%.

Объем продаж компании в Европе и Северной Америке вырос за год на 0,4% — до 13,71 миллиарда евро, в остальном мире поднялся на 5,3% — до 11,577 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала Danone нарастила объем продаж в годовом выражении на 3,9%, до 6,241 миллиарда евро. Продажи в Европе и Северной Америке сократились в отчетном квартале на 0,4% — до 3,408 миллиарда евро, в остальном мире — выросли на 9,5%, до 2,833 миллиарда евро.

Негативное влияние на результаты оказала продажа Earthbound Farm в апреле 2019 года и связанные с этим убытки, а также расходы на реструктуризацию и интеграцию. Отмечается, что курсовой эффект оказал положительное влияние на годовую выручку, которое оценивается в 0,7%. В 2020 году компания ожидает роста сопоставимых продаж на 2-4%.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России — с 1992 года. В ГК Danone в России производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другие.