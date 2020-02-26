МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Глава французской LVMH, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно потерял за сутки 2,5 миллиарда долларов из-за влияния коронавируса на потребительский спрос, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time.

Согласно данным на 13.43 мск, состояние Арно оценивается в 98 миллиардов долларов. Свыше 100 миллиардов долларов по-прежнему имеют глава Amazon Джефф Безос (120,9 миллиарда долларов) и сооснователь Microsoft Билл Гейтс (109,7 миллиарда долларов). В данный момент акции LVMH дешевеют почти на 1%.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.

Китай является второй по величине экономикой в мире и крупнейшим мировым рынком моды. Особенно "чувствителен" к коронавирусу оказался люксовый сегмент модной индустрии, так как в нем около трети мировых расходов "профинансировано" китайскими покупателями. Самые большие потери несут филиалы компаний, расположенные на территории Китая. Потери прежде всего связаны с временным закрытием магазинов. Так, например, закрыты 24 из 64 магазинов Burberry на территории Китая. Группа Capri, владеющая брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, закрыла около 150 из 225 магазинов в материковом Китае.

"Даже в краткосрочной перспективе можно констатировать негативное влияние ситуации с коронавирусом, так как, с одной стороны, Китай является крупнейшим производителем, а с другой стороны – крупнейшим потребителем товаров модной индустрии, причем как внутри страны, так и за ее пределами", — заявила РИА Новости гендиректор российской консалтинговой компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже.