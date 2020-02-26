МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Шестнадцать человек номинированы в совет директоров "Трансконтейнера", в котором сейчас 11 мест, следует из сообщения оператора.

В настоящее время представители РЖД занимают шесть мест в совете директоров. Однако компания в конце 2019 года продала все принадлежавшие ей 50% плюс две акции "Трансконтейнера" группе "Дело", и на внеочередном собрании акционеров 26 марта будет выбран новый совет директоров.

"Включить в список кандидатур для … "Об избрании совета директоров общества" следующих кандидатов", — говорится в сообщении по итогам совета директоров "Трансконтейнера", который рассматривал соответствующий вопрос.

В частности, в список вошли два действующих члена совета директоров, выдвинутых прежде компанией "Енисей Капитал" (владеет 25,1% "Трансконтейнера"), аффилированной с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым: замгендиректора "Миллхаус" Давид Давидович и управляющий директор "Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс" Сергей Лудин.

Номинантами в новый состав стали и входящие сейчас в совет директоров от ВТБ (владеет 24,47% "Трансконтейнера") глава совета директоров Zoltav resources Леа Верни и вице-президент "Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс" Максим Гавриленко, а вместо действующего члена совета директоров "Трансконтейнера" Евгения Зальцмана предложен Рамиль Зайнетдинов.

Вошли в список кандидатов и несколько представителей группы "Дело", как следует из их должностей. В том числе глава группы "Дело" Сергей Шишкарев, а также бывший гендиректор "Трансконтейнера" Петр Баскаков и генеральный директор Global Ports Владимир Бычков.