МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Министерство природных ресурсов и экологии РФ доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и уже внесло ее на рассмотрение правительства во вторник, 25 февраля. Как пишет РБК со ссылкой на концепцию, ведомство предлагает обязать бизнес оплачивать на 100% расходы по утилизации упаковки и товаров с целью, чтобы образованные из них отходы не попадали на свалки.

Подлинность документа подтвердили несколько представителей бизнеса и федеральный чиновник.

По мнению ведомства, администраторами нового механизма должны выступить Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная таможенная служба (ФТС) — для импортных товаров и упаковки.

Минприроды предлагает вводить новый механизм РОП в несколько этапов.

Концепция должна быть обсуждена с бизнесом и согласована с регуляторами до 10 марта.

Как отмечают "Ведомости", сейчас производители должны сами утилизировать только часть (около 15%) товаров и упаковки. Это касается 54 групп товаров, в том числе — газеты, одежда, зеркала. В случае, если они не занимаются утилизацией самостоятельно — компании должны платить экологический сбор. Это нацелено на создание условий для максимального вовлечения ресурсов во вторичный оборот. Однако, как отмечает министр природы Дмитрий Кобылкин, компании либо не отчитываются о утилизации, либо предоставляют фиктивные данные.

Из 160 000 компаний в 2019 году отчитались об утилизации только чуть больше 15 000.

Также ведомство сообщает о том, что в России не удается эффективно собирать и экологический сбор. В бюджете на текущий 2020 год прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд рублей), а на 2021 год — снижен с 8 млрд до 3,8 млрд рублей.