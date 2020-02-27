МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG за прошлый год подскочила в 2,4 раза по сравнению с 2018 годом и достигла 4,091 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на акцию составила 4,17 евро против 1,8 евро годом ранее. Продажи выросли на 18,5%, до 43,545 миллиарда евро.

В том числе выручка фармацевтического дивизиона Bayer за 2019 год выросла на 7,3%, до 17,962 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурных препаратов) — на 0,2%, до 5,462 миллиарда, а сельскохозяйственного подразделения — на 39%, до 19,832 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в 1,414 миллиарда евро против убытка в 3,924 миллиарда, полученного год назад. Прибыль на акцию составила 1,44 евро по сравнению с убытком в 4 евро на акцию в четвертом квартале 2018 года. Квартальные продажи увеличились на 3,8% год к году, до 10,75 миллиарда евро.

Динамику годовых показателей компания связывает с продажей своего ветеринарного подразделения (Animal Health) американской компании Elanco Animal Health за 7,6 миллиарда долларов, а также доли в компании Currenta и выходом из Coppertone и Dr. Scholl`s.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn). Штат компании по состоянию на конец 2019 года составляет 103,8 тысячи человек.