МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Группа компаний British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сократила прибыль по итогам 2019 года на 5,8% к показателю прошлого года, до 5,849 миллиарда фунтов стерлингов (7,594 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.

Выручка BAT за отчетный период выросла на 5,7%, до 25,877 миллиарда фунтов стерлингов (33,598 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 9,016 миллиарда фунтов (11,706 миллиарда долларов), что на 3,2% больше прошлогоднего показателя. Разводненная прибыль на акцию составила 2,49 фунта (3,233 доллара) против показателя 2018 года в 2,63 фунта (3,42 доллара) на акцию.

Компания ожидает, что в 2020 году мировой объем производства сигарет, в том числе электронных, сократится на 4%. При этом BAT ожидает роста скорректированной чистой прибыли в диапазоне от 3% до 5% и улучшения операционной рентабельности. "Бизнес работает хорошо, и мы уверены, что сможем обеспечить еще один год высокого показателя EPS (прибыль на акцию — ред.)… с устойчивым денежным потоком, превышающим 90%", — говорится в релизе компании.

BAT, вторая в мире по величине табачная компания после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, уникальных для локального рынка.