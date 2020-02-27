МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. "Еврохим" планирует со 2 марта провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, встречи пройдут в Лондоне, по итогам которых, в зависимости от рыночных условий, компания может выпустить евробонды с погашением через пять или семь лет.

Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International, "Ренессанс Капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".