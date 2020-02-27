МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует со 2 марта провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, встречи пройдут в Лондоне, по их итогам, в зависимости от рыночных условий, компания может выпустить евробонды с погашением через семь лет.

Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", Sova Capital, Совкомбанк и "ВТБ Капитал".

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.