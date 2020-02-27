МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Россия с 4 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом временно прекращает курсирование поезда холдинга РЖД между Москвой и Ниццей, сообщили журналистам в Минтрансе России.

"С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва-Ницца-Москва", — сообщили в министерстве транспорта России, уточнив, что данное решение принято в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Согласно информации на сайте РЖД, поезд из Москвы в Ниццу делает остановки, в частности, в Вероне и Милане.

Поезд формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании") имеет номер 17/18. Согласно информации на сайте РЖД, он курсирует один раз в неделю. Помимо Италии, он проходит по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Монако, Франции.

Поезда холдинга РЖД курсируют в сообщении с рядом стран зарубежья. Однако, как следует из информации на сайте РЖД, из них только поезд между Москвой и Ниццей проходит по территории Италии и делает там остановки.

В четверг Ростуризм выпустил рекомендации российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Италию, из-за участившихся там случаев заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки. Число умерших из-за заражения коронавирусом в Италии возросло до 14, всего с момента начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 528 случаев заражения, сообщил в четверг журналистам в Риме глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.