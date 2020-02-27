МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Сложно оценить ущерб, который нанесет турбизнесу распространение коронавируса. Продажи туров в страны Европы могут оказаться под угрозой, а интерес туристов переключится на российские направления, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Вчера, 26 февраля, Роспотребнадзор порекомендовал россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за роста числа заразившихся коронавирусом в этих странах до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Основные очаги распространения болезни находятся в северных регионах – Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье. Зараженные есть уже в половине регионов Италии.

Туроператорам и турагентам порекомендовали приостановить продажи по этим странам, а также напомнили о праве их клиентов требовать полного возврата денег. Самостоятельные туристы также могут получить компенсацию при отмене поездки в эти страны, добавили сегодня в Ростуризме.

Tez Tour и "Интурист" уже прислушались к этим советам. "Если какой-либо туроператор пренебрежет данной рекомендацией, а в результате этого кто-то из туристов заболеет, то очень серьезная ответственность ляжет и на руководство этих компаний", — рассказал исполнительный директор "Инстуриста" Сергей Толчин.

БЕЗ ПОТЕРЬ НЕ ОБОЙТИСЬ

Последствия для турагентств сложно оценить, так как все зависит от длительности приостановки продажи туров и того, какой будет ситуация в Италии после снятия запрета на продажу туров в эту страну, считает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Все будет зависеть от того, намерены ли возвращать средства туристам авиакомпании и зарубежные партнеры, добавляет Толчин.

"Все понимают, что туристам деньги нужно вернуть, но возвращать сейчас туроператорам придется из собственных средств, так как деньги туристов давно уже у авиакомпаний или у принимающих сторон. Пока еще всем до конца не понятны позиции итальянской стороны и авиакомпаний. Указаний на то, что авиакомпании также должны вернуть деньги туристам, мы пока не видели", — уточнил он.

ОТПУСК ПОД ВОПРОСОМ

Как правило, после отмены приостановки продажи туров в какую-либо страну, еще некоторое время негативный настрой туристов в их отношении сохраняется, отмечает Зайцева. Пика инфекции стоит ожидать в апреле-мае, по данным исследования Университета Монпелье и Института Рака св. Екатерины, поэтому при покупке туров на летний период туристы могут оказаться более лояльными к этой стране. Ближе к этому моменту ситуация станет более определенной.

До этого времени под угрозой могут оказаться все страны, в которых будет наблюдаться повышенная динамика заболеваемости и в отношении которых будет много публикаций и видеосюжетов с материалами об опасности посещения этих стран, добавляет она.

"Пока сложно прогнозировать, какие именно страны окажутся в этом списке. Возможно, помимо Италии, это будут и другие страны Европы, например, популярные у туристов Франция и Германия", — предполагает эксперт.

Также, по ее словам, можно прогнозировать переориентацию россиян на отдых в регионе проживания или других регионах в пределах нашей страны. Но ближе к лету возможно изменение ситуации в зависимости от того, как будет распространяться коронавирус, в том числе и в России.