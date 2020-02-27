МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Рейсы из Италии с 1 марта будут обслуживаться в терминале F московского аэропорта "Шереметьево", вылеты в Италию остаются в прежних терминалах, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"Италия — с 1 марта весь прилет, все авиакомпании на прилет будут обеспечиваться в терминале F, вылет остаётся в терминалах, которые сейчас значатся в расписании, то есть вылета не коснется", — сказала Захаренкова.