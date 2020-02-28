МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Альянс туристических агентств (АТА) направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поручить заинтересованным министерствам и ведомствам с участием представителей профессионального туристического рынка разработать и утвердить план мероприятий по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТА Наталия Осипова.

В письме, текст которого имеется в распоряжении агентства, говорится, что работа предприятий и организаций туристской отрасли, являющихся в основном представителями малого и среднего бизнеса, направлена на удовлетворение потребности российских граждан в отдыхе как в нашей стране, так и за рубежом; организацию поездок с рекреационными, культурно-познавательными, образовательными, деловыми и спортивными целями; а также обеспечивает занятость более 1 миллиона человек.

"Необходимо отметить, что отдых на египетских курортах не является конкурентным по отношению к горнолыжному туризму, популярному в Российской Федерации в зимний период, а также культурно-познавательному и санаторно-курортному отдыху, поскольку у этих видов туризма различная целевая аудитория, предъявляющая разные требования к свойствам туристского продукта", — процитировала Осипова тезис из обращения.

Она напомнила, что в связи с угрозой безопасности отдыха египетские курорты в течение последних 5 лет закрыты для российских туристических групп. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий" с 06.11.2015 года в международных аэропортах Египта был установлен временный запрет на авиасообщение между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет.

"В настоящее время египетское направление не теряет своей актуальности для россиян, и для его посещения граждане выбирают альтернативные перелеты в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха через соседние страны и иностранных туроператоров. При этом туристская отрасль недополучает значительный объем выручки, а государственный бюджет — существенные суммы налоговых поступлений, которые могли бы быть уплачены российскими туроператорами и турагентами в случае осуществления ими деятельности по формированию и реализации туристских поездок в Египет", — говорится в письме.

С 19 по 24 января 2020 года российские эксперты провели проверки безопасности в аэропортах городов Хургада и Шарм-эль-Шейх, а также условий обслуживания туристов из России. Посольством Российской Федерации в Египте отмечены успехи в работе по обеспечению безопасности российских граждан и соблюдению требований ИКАО.

По данным турбизнеса, субъекты российского туристического рынка поддерживают меры, предпринимаемые правительством РФ, по обеспечению безопасного отдыха российских граждан в Египте, совместную работу министерств иностранных дел и министерств транспорта обеих стран в решении данного вопроса и, наряду с российскими туристами, надеются на скорейшее открытие указанного туристического направления.

"Учитывая сложившийся в последние годы уровень взаимоотношений между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, а также стратегическое партнерство по ряду направлений внешнеэкономического сотрудничества, просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить заинтересованным министерствам и ведомствам с участием представителей профессионального туристического рынка разработать и утвердить план мероприятий по возобновлению авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет", — процитировала она основную мысль послания.

Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.