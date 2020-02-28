МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Россия нарастила продажи золота за рубеж в 2019 году в восемь раз — до $5,7 млрд в денежном выражении, почти весь металл был вывезен в Великобританию.

Как пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС), Великобритания купила в РФ золота на $5,33 млрд, это в 12 раз больше, чем в 2018 году ($433 млн). Покупки в 2017 году составили $1,1 млрд.

Как отмечает издание, нарастить покупку золота у РФ Лондону помог выход страны из Евросоюза (Brexit). Покупка Британии в 2019 году на 30% больше, чем Россия продала этого драгоценного металла во все страны мира за предыдущие три года.

В физическом выражении экспорт золота в Британию из России за прошлый год вырос в 11 раз: с 10,4 тонны до 113,5 тонны.

Почти весь объем поставок в Британию — золото в слитках.

93% от всего российского экспорта золота в прошлом году составили покупки Великобритании.

12 других стран, в том числе Казахстан и Швейцария, купили золото на $409 млн.