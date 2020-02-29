БАКУ, 29 фев — ПРАЙМ. Азербайджанские авиалинии (AZAL) вводят ограничения на выполнение рейсов в Иран и в обратном направлении из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает авиакомпания.

Ранее в республике были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом.

"В связи с текущей эпидемиологической ситуацией ЗАО "Азербайджанские авиалинии" вводят ряд ограничений на выполнение рейсов в Иран и в обратном направлении. С 29 февраля на выполняемые бюджетной авиакомпанией Buta Airways рейсы в направлении Тегеран-Иран будут допускаться только граждане Азербайджана, на рейсы Баку-Тегеран – граждане Ирана. Пассажиры, не подходящие под указанные выше требования, могут вернуть билеты в кассы", — говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.