КАИР, 29 фев — ПРАЙМ. Египет парафировал в Вашингтоне соглашение по эфиопской плотине "Ан-Нахда" ("Возрождение"), несмотря на отсутствие делегации из Эфиопии, об этом в субботу заявил египетский МИД.

Ранее МИД Египта заявил о том, что министры иностранных дел и водных ресурсов этой страны примут участие в финальном раунде переговоров по эфиопской плотине "Возрождение", которые проходят в США, несмотря на отсутствие представителей Эфиопии на ней.

"Ввиду того, что это соглашение соответствует целям сохранения водных интересов Египта и гарантирует, что им не будет причинен значительный ущерб, Египет парафировал предложенное соглашения", — говорится в заявлении МИД арабской республики.

В сообщении ведомства также указывается, что Египет с нетерпением ожидает, что Судан и Эфиопия последуют его примеру и подпишут соглашение по плотине в самое ближайшее время.

Телеканал FBC сообщил в среду со ссылкой на заявление министерства водных ресурсов Эфиопии, что представители страны не будут участвовать во встрече в Вашингтоне по плотине "Ан-Нахда" 27-28 февраля. Ведомство сообщило, что переговорная группа еще не закончила внутренние консультации с заинтересованными сторонами. Также министерство отправило письмо министру финансов США Стивену Мнучину. В ведомстве сообщили, что Эфиопия попросила США отложить последний раунд переговоров по плотине.

В конце января министры Египта, Судана и Эфиопии пришли к принципиальному согласию по ряду пунктов относительно плотины "Возрождение", окончательное подписание документа запланировано на 27-28 февраля.

Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда", запуск которой, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются.

Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине — это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.

Содействие в проведении переговоров с ноября прошлого года трем африканским странам оказывают США и Всемирный банк.