МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс.Такси" запустил в мобильном приложении на Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).

Внимание на нововведение обратил корреспондент РБК. "Яндекс.Такси"подтвердилл РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме.

Рейтинг складывается из оценок, которые водители анонимно ставят клиентам по окончании поездки. Его можно посмотреть в меню: под именем или почтой, привязанной к мобильным приложениям "Яндекс.Такси" и Uber.

Водитель может поставить пользователю оценку от одного до пяти баллов, рейтинг складывается из 40 последних оценок. Сам рейтинг считается как средневзвешенное число, но новые оценки влияют на результат сильнее, чем старые. Например, если пассажир получил единицу, то с каждой новой оценкой она будет все меньше влиять на рейтинг, а со временем совсем перестанет учитываться.