МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В московском аэропорту "Внуково" начали проверять не только прибывших из Италии пассажиров, но и тех, кто ранее находился в этой стране, передает корреспондент РИА Новости.

По прилету из Германии корреспондента РИА Новости спросили, была ли она ранее в Италии. Узнав, что она действительно была там на прошлой неделе, сотрудница погранслужбы без объяснений забрала у нее загранпаспорт. Спустя некоторое время в зоне паспортного контроля собрались и другие люди, ранее посетившие Италию.

По-прежнему ничего не объясняя, пассажирам выдали защитные медицинские маски. Их принесла женщина, представившаяся сотрудницей одной из спецслужб. Увидев, что корреспондент сделала фотографии на телефон, на которые попала эта женщина со стопкой отобранных паспортов в руке, она стала давить на корреспондента и заставила удалить эти фотографии, затем проинспектировала галерею изображений в телефоне.

Далее пассажиров привели в зону со специалистами в защитных костюмах, которая, впрочем, никак не отгорожена от остальных путешественников. Там им вернули паспорта, померили температуру, попросили заполнить анкету, включающую в себя вопросы о сроках пересечения границ, местах проживания и работы. Затем один человек в защитном костюме сфотографировал корреспондента, а другой выдал памятку о профилактике коронавируса. После корреспондента отпустили.

В четверг Ростуризм выпустил рекомендации российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Италию из-за участившихся там случаев заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.