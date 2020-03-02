МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2019 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 14,9% по сравнению с предыдущим годом — до 6,542 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка "Детского мира" в прошлом году увеличилась на 16,1% и составила 128,764 миллиарда рублей.

На дивиденды за 2019 год группа планирует направить 4,1 миллиарда рублей, заявил гендиректор ритейлера Владимир Чирахов.

"Мы ожидаем, что по итогам четвертого квартала 2019 года чистая прибыль ПАО "Детский мир" по РСБУ увеличится на 23% год к году до 4,1 миллиарда рублей. Мы будем рекомендовать распределить всю чистую прибыль в качестве годовых дивидендов", — сказал Чирахов, слова которого приводятся в сообщении компании.

В отчетности ритейлера сообщается также, что группа в феврале решила учредить в Киргизии свою дочернюю структуру. "В феврале 2020 года компания приняла решение учредить дочернюю компанию ООО "Детмир КГЗ" в Киргизской Республике", — говорится в отчете.

Ритейлер в декабре прошлого года сообщил о планах выйти на рынок Киргизии в 2020 году. Кроме России, компания также представлена в Казахстане и Белоруссии.

Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр". В феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года — вторичное публичное размещение акций. После SPO АФК "Система" владеет 33,4% акций ритейлера, еще 9% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).