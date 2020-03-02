МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Основатель и акционер TCS Group Олег Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США, бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание, говорится в сообщении группы "Тинькофф". Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова

"Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобожденным под залог после выдачи ордера на его задержание. Господин Тиньков сообщил нам, что команда его юристов работает над максимально быстрым решением этой проблемы", — сообщила группа.

В пятницу, 28 февраля, TCS проинформировала, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Тинькова. При этом группа заверила, что данная ситуация не имеет отношения к ее бизнесу.

Необходимость для Тинькова оставаться в Лондоне до окончания слушаний по налоговым претензиям США не скажется на управлении активами группы.

Тиньков участвует в этих судебных слушаниях в качестве частного лица, отмечает TCS.

"Данная ситуация не влияет на операционную деятельность компаний, входящих в группу "Тинькофф" (включая "Тинькофф банк", "Тинькофф страхование" и "Тинькофф мобайл". Данная ситуация также не затрагивает деятельность совета директоров TCSGH и правления "Тинькофф банка". Г-н Олег Тиньков не входит в состав ни одного из вышеназванных органов управления, все управленческие решения принимаются правлением банка и других операционных компаний, входящих в состав группы", — говорится в сообщении.

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".