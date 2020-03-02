МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. РЖД и японская Marubeni Corporation для создания российско-японского медицинского центра в Хабаровске, стоимость которого составляет более 1 миллиарда рублей, сделают совместную компанию, говорится в сообщении РЖД.

РЖД и японская Marubeni Corporation в сентябре 2019 года подписали соглашение о создании российско-японского центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске. РЖД в понедельник сообщили, что стороны подписали еще один документ в рамках этого проекта.

"В соответствии с условиями соглашения, в текущем году будет учреждена совместная компания, внесены инвестиции и начнется реконструкция одного из корпусов железнодорожной больницы в Хабаровске. Центр будет оснащен необходимым медицинским оборудованием, а японская сторона будет обеспечивать постоянную научно-методическую и образовательную поддержку. Общая стоимость проекта составляет более 1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении РЖД.

Российско-японский центр превентивной медицины и диагностики будет создан на базе ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" в Хабаровске.

"Этот проект является социально значимым для всего региона. В основу работы центра будет положен опыт японских коллег, которые добились средней продолжительности жизни в своей стране на уровне 82,4 года. Для нас будет отличная возможность транслировать этот опыт в национальную систему здравоохранения", – цитируют РЖД слова начальника центральной дирекции здравоохранения компании Елены Жидковой.

Создание центра превентивной медицины и диагностики инициировано РЖД совместно с министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии в начале 2017 года. Проект предполагает создание высокотехнологичного медицинского центра с применением японских технологий, методик приема и диагностики пациентов всех категорий, включая пациентов по программе ОМС.