МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. С так называемым "налогом на розовый" сталкивался каждый, кто хоть раз обращал внимание на то, что, например, дезодорант для женщин стоит дороже аналогичного для мужчин. Это вид ценовой дискриминации, когда стоимость товара формируется с учетом пола покупателя. В некоторых случаях от нее страдают и мужчины, тогда можно говорить о "голубом налоге".

Впервые этот феномен исследовали в 1994 году в калифорнийском Управлении по делам потребителей и выяснили, что в течение года женщины платят "розовый налог" в размере 1351 доллара в год против 1000 долларов "голубого налога".

В 2015 году в Совете по делам потребителей Нью-Йорка решили сравнить 35 аналогичных товаров (от детской продукции до средств гигиены) и пришли к выводу, что женщины подвергаются подобной дискриминации практически с самого рождения – даже детский розовый самокат стоил в два раза дороже такого же красного.

В целом, исследование показало, что женщины платят на 7% больше за игрушки и аксессуары, на 8% — за одежду для взрослых и на 13% — за средства гигиены.

"Розовый налог" входит и в стоимость товаров люксовых брендов. В марте 2016 года издание Business of Fashion сравнило цены на одежду Saint Laurent, Valentino, Gucci, Dolce & Gabbana, Balmain и Alexander Wang и нашло 17 позиций, разница в цене между которыми доходила до 1000 долларов.

Гендерная наценка может распространяться на самые неочевидные товары. Это могут быть беруши, слабительные препараты, калькуляторы и даже специальные ручки для женщин.

В конце февраля девушка под ником Вполне вероятная Ольга рассказала в твиттере, как столкнулась с "розовым налогом" на лекарства. Она обнаружила, что ее обезболивающее "для женщин" с розовыми таблетками стоит больше, чем аналогичное с белыми. Девушка сравнила стоимость препаратов с одинаковыми составами Тамипул и Тетрамол компании Grindex и выяснила, что первый стоит в два раза дороже.

"Я серьезно. Это идентичные лекарства одного производителя. Они отличаются только тем, что у Тамипула в допвеществах есть розовый краситель для желейной капсулы. Именно он и пара рекламных роликов по телевизору делают лекарство в два(!) раза дороже. Копеечное по себестоимости", — написала она.

В ЧЕМ ПРИЧИНА

Бренды, в том числе Saint Laurent, где разница между женскими и мужскими товарами оказалась наибольшей, объяснили это тем, что на производство женской одежды требуется больше работы, ткани и фурнитуры.

На исследование Business of Fashion отреагировала и компании Old Navy, которая производит одежду плюс-сайз. По словам представителей, приходится тратить больше времени и сил на разработку дополнительных элементов женских моделей для лучшей посадки. Кроме того, в женской линейке может быть представлено больше цветов и размеров, чем в мужской. Расширенный ассортимент создает дополнительные затраты, что также влияет на конечную стоимость товара.

В декабре 2019 года вопрос на законодательном уровне подняли в штате Нью-Йорк. Губернатор Эндрю Куомо заявил, что хочет исключить гендерную дискриминацию в ценообразовании.

"Слишком долго женщины и девочки сталкивались с социальной и экономической дискриминацией во всех аспектах своей жизни. Женщины не должны страдать всю свою жизнь из-за гендера", — добавил он.

В индустрии к инициативе отнеслись скептически. Профессионалы настаивают, что разницу между товарами для женщин и для мужчин бывает сложно заметить, но она существует. Поэтому борьба с "розовым налогом" может быть субъективной.

"Не может быть такого, чтобы ритейлеры просто сказали "давайте заставим женщин платить больше". На формирование цены влияет множество факторов. Поэтому нужно рассмотреть, что влияет на стоимость товара. Белая рубашка для мужчин и такая же для женщин, они одинаковы? С одной стороны, да, с другой стороны, если говорить о тканях, дизайне, пуговицах… Я думаю, здесь еще многое предстоит обсудить", — объяснил президент совета ритейлеров штата Нью-Йорк Тед Потрикус.

Помимо объективных причин, оправдывающих разницу в цене между товарами для женщин и мужчин, называют еще множество абстрактных. Некоторые маркетологи, например Михаил Дымшиц, считают, что производители могут завышать цены, так как женщины, из-за особенностей своей психологии, склонны покупать для себя более дорогие товары, чем аналогичные для мужчин.

Разница в гендерном ценообразовании не является достаточно существенной. Кроме того, компенсируют ее мужчины, считает доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

"Статистические исследования свидетельствуют, что по большей мере мужчины зарабатывают больше, чем женщины. В этом случае, компенсатором в гендерном неравенстве несомненно являются лица мужского пола, поскольку в обществе считается, что они обеспечивают семью", — добавил он.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ

Чем бы ни был оправдан подход к подобному ценообразованию, от него страдают все. Под удар попадают прежде всего женщины, которых обвиняют в расточительстве и вынуждают платить больше. Страдают и мужчины, за которых почему-то решили, что им хватит футболок трех цветов, вместо десяти аналогичных женских.

Выход в такой ситуации один — здраво оценивать соотношение цены и качества, а также уместность закрепления того или иного товара за определенным полом. Возможно, вам не нужна специальная ручка для женщин или беруши для мужчин.