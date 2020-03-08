МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Американская компания Uber будет выплачивать компенсацию таксистам и курьерам, которые заразились новым коронавирусом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на старшего вице-президента компании Эндрю Макдональда.

"Мы поддерживаем водителей и курьеров, у которых диагностирован COVID-19 или которые размещены в карантине органами здравоохранения. Водители и курьеры, оказавшиеся в этих ситуациях, получат компенсацию на срок до 14 дней", — приводит канал заявление Макдональда.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.