РИГА, 8 мар — ПРАЙМ. Латвийская национальная авиакомпания airBaltic приняла решение об отмене всех авиарейсов в Милан и Верону из соображений безопасности в связи со вспышкой коронавируса в Италии, говорится в пресс-релизе компании.

"Приостановить незамедлительно до конца апреля все полеты в Милан и Верону и в обратном направлении", — говорится в сообщении.

В Латвии 8 марта был подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Женщина заразилась на курорте Червиния, который расположен в Италии недалеко от границы со Швейцарией, где она находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта. В Ригу она вернулась самолетом компании airBaltic.