МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 11 по 31 марта приостанавливает все рейсы в Италию в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на ряд территорий из-за коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Победа"… приостанавливает полеты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта 2020 года в связи с введённым итальянским правительством запретом на въезд/выезд на территорию Ломбардии, Римини, Тревизо и других провинций", — говорится в сообщении.

Пассажирам отменённых рейсов будет предложены на выбор два варианта — перелет рейсами "Аэрофлота" в/из Милана, Рима, Венеции и Болоньи либо полный возврат денежных средств.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения "на въезд и на выезд, а также передвижение внутри" территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса. Декрет затрагивает провинции, входящие в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию) – значительную территорию на севере страны и частично ее центр.

В субботу вечером глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи — до 5,8 тысячи человек, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за минувшие сутки выросло на 36.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.