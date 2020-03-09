ДОХА, 9 мар — ПРАЙМ. Национальный перевозчик Бахрейна, авиакомпания Gulf Air объявила о приостановке полетов в Саудовскую Аравию после ее распоряжения временно прекратить полеты в ряд стран, в том числе соседние Бахрейн и ОАЭ, чтобы избежать распространения нового коронавируса.

Ранее Саудовская Аравия на фоне распространения коронавируса приняла решение запретить полеты в девять стран, в том числе три страны Персидского залива — Бахрейн, ОАЭ и Кувейт, так как большинство заразившихся коронавирусом приехали в Саудовскую Аравию из Ирана транзитом через эти страны.

"Учитывая распоряжение Генерального управления Саудовской Аравии о приостановке полетов в Бахрейн, авиакомпания немедленно до дальнейшего распоряжения объявляет о приостановке полетов в Саудовскую Аравию", — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Власти Саудовской Аравии сообщили, что в настоящее время на территории королевства зарегистрированы 15 случаев заражения коронавирусом. Бахрейн объявил, что более 65 человек за последние сутки покинули карантинные помещения после отбывания 14 суток, еще 15 человек излечились от коронавируса, заражены более 50 человек.