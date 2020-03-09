МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Администрация гражданской авиации Китая на фоне коронавируса объявила новые меры, которые должны помочь компаниям восстановить работу.

Во-первых, власти понизили тарифы взлета и посадки самолета в аэропортах первого и второго класса на 10%,отменили плату за стоянку и снизили сбытовую надбавку на авиационный керосин на 8%.

Во-вторых, они продлили план по рейсам на зимний сезон до второго мая и временно прекратили проверять коэффициент выполнения авиакомпаниями этого плана. Меры перечислены на сайте Администрации гражданской авиации.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным, жертвами болезни в Китае уже стали 3119 человек, за пределами КНР скончались 413 человек.