ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair отменяет рейсы в Рим с 12 марта по 7 апреля в связи с обновленными рекомендациями МИД страны, сообщает в понедельник перевозчик.

Финская авиакомпания выполняла рейсы в два города Италии — Рим и Милан. Рейсы в Милан были приостановлены ранее также до 7 апреля.

"Здоровье и благополучие наших клиентов являются для нас ключевым приоритетом. Министерство иностранных дел Финляндии обновило свои рекомендации и рекомендует избегать ненужных поездок в Милан и Рим из-за ситуации с коронавирусом… Мы также отменим наши рейсы в Рим в период с 9 марта по 7 апреля", — отмечает компания.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.