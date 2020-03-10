МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Экс-глава Fesco Александр Исурин назначен президентом компании "Трансконтейнер", он также возглавит правление и войдёт в совет директоров оператора, сообщила пресс-служба группы "Дело".

Fesco ранее сообщала, что Исурин покинет пост главы группы, где его место с 6 марта займет нынешний финансовый директор Максим Сахаров. Газета "Коммерсант" писала, что Исурин может стать новым генеральным директором "Трансконтейнера". Позднее группа "Дело" официально сообщила, что планирует ряд назначений в составе топ-менеджмента "Трансконтейнера", в том числе что касается Исурина, не уточняя, на какой именно пост.

"Десятого марта 2020 года Александр Исурин назначен президентом ПАО "Трансконтейнер" (50% плюс две акции принадлежат группе компаний "Дело"). В сферу компетенций Александра Исурина войдет общее управление компанией", — говорится в сообщении.

"Мы завершаем формирование команды топ-менеджмента группы компаний. Александр Исурин – опытный руководитель с обширными компетенциями в сфере международной контейнерной логистики, железнодорожных, морских перевозок и управлением крупными предприятиями. Мы рады, что Александр Исурин присоединился к команде группы "Дело". Формирование команды ПАО "Трансконтейнер" войдет в зону ответственности и полномочий Александра. Исурин возглавит правление ПАО "Трансконтейнер" и станет членом совета директоров компании", — цитирует группа главу "Дела" Сергея Шишкарева.

Совет директоров "Трансконтейнера" на заседании в середине февраля прекратил полномочия Вячеслава Сараева на посту гендиректора и избрал новым занимавшего пост замглавы компании Виктора Маркова.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ. Группа "Дело" купила в конце прошлого года у РЖД 50% плюс две акции "Трансконтейнера". "Енисей Капиталу", аффилированному с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, принадлежит 25,1% "Трансконтейнера", ВТБ — 24,47%.