МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) продает оперлизинговой компании Brunswick Rail 12,6 тысячи нефтебензиновых цистерн за 22,6 миллиарда рублей, следует из сообщения ПГК.

"Поставщик передает в собственность покупателю, а покупатель принимает и оплачивает бывшие в употреблении железнодорожные нефтебензиновые вагоны-цистерны, при этом максимальное количество вагонов составляет 12 572 единиц… стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "Брансвик Рейл" в качестве покупателя и АО "ПГК" в качестве поставщика", — говорится в сообщении железнодорожного оператора во вторник.

ПГК в январе текущего года сообщила, что заключила предварительное соглашение с Brunswick Rail о продаже 12,8 тысячи цистерн. Тогда оператор уточнял, что подвижной состав планируется передать новому собственнику до 31 марта 2020 года. Стоимость сделки не раскрывалась.

"Размер сделки в денежном выражении … 22 625 166 583,20 рубля (включая НДС), что составляет 19,5% от стоимости активов АО "ПГК" в соответствии с отчетностью РСБУ по состоянию на 30.09.2019", — добавляется в сообщении.

Датой совершения сделки указано 6 марта 2020 года. ПГК в этот же день опубликовала сообщение, в котором говорится, что совет директоров компании 6 марта текущего года принял решение об изменении условий заключения сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов общества. Других деталей не указывается.

Гендиректор ПГК Сергей Каратаев, слова которого приводила компания в сообщении в январе, говорил, что оператор не считает перевозки нефтеналивных грузов целевым сегментом для себя с учетом перспектив развития трубопроводного транспорта и выход из него позволит сконцентрироваться на усилении позиций в тех рыночных нишах, где компания обладает конкурентным преимуществом и перспективами роста. ПГК, добавлял он, намерена выполнить обязательств по ранее заключенным контрактам на перевозку нефти и нефтепродуктов до истечения их срока за счет привлечения цистерн в аренду.