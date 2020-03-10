МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Основатель Alibaba Group Джека Ма стал богатейшим человеком Азии, сместив с первого места индийского миллиардера Мукеша Амбани после падения нефтяных цен, пишет агентство Блумберг.

По данным индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Джека Ма составляет 44,5 миллиарда долларов, что на 2,6 миллиарда больше, чем у Амбани, который является председателем совета директоров нефтеперерабатывающей Reliance Industries.

В понедельник нефтяные котировки обрушились на 25% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Вслед за нефтью падение произошло на мировых фондовых рынках.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По состоянию на 31 декабря 2019 года года штат компании составляет 116,52 тысячи человек.

Индийская корпорация Reliance Industries Limited (RIL) занимается разведкой и добычей углеводородов, переработкой нефти и продажей нефтепродуктов. Кроме того, она занимается телекоммуникационным бизнесом и ритейлом. Штаб-квартира RIL находится в Мумбае.